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Дело судей Окружного админсуда возбуждалось для давления на суд и не имеет перспектив, - экс-прокурор Баганец

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Дело судей Окружного админсуда возбуждалось для давления на суд и не имеет перспектив, - экс-прокурор Баганец

Дело судей Окружного админсуда Киева, которых обвиняли во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств, не имеет перспектив поскольку, с большой долей вероятности, возбуждалось исключительно с целью давления на суд.

Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец, комментируя окончание срока досудебного следствия в деле судей ОАСК, истекшего 2 ноября, а также информацию о том, что записи разговоров судей, которые ранее подавали прессе как доказательства, были признаны смонтированными.

«У меня нет убежденности, что это дело вообще имеет судебную перспективу, более того я считаю, что все эти мероприятия в кабинете главы ОАСК проводились с целью давления на суд или с целью мести судьям, которые могли раньше принимать решения, невыгодные органу досудебного расследования или прокуратуре», — заявил он.

По его мнению Баганца, затягивание со стороны прокуратуры с проведением экспертизы записей, якобы сделанных в кабинете главы ОАСК, само по себе может свидетельствовать о неуверенности следствия способности доказать аутентичность записей.

«Возможно, в органе государственного обвинения сами понимают, что у них, например, нет оригинала устройства, на котором они проводили запись, и это может помешать в проведении судебной экспертизы. Версий и причин может быть много. Но рано или поздно придется принимать решение (о закрытии дела или передаче его в суд, — Ред.)», — отметил специалист.

Он считает, что следствие было обязано провести экспертизу записей.

— Но прокуроры в первую очередь должны были проверить, были ли законные основания для проведения прослушки служебного кабинета главы суда, происходило ли это в соответствии с требованиями предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины, с разрешения следственного судьи. Если после выполнения этих условий фоноскопическая экспертиза подтвердит наличие таких разговоров и подтвердит идентичность голосов на записях, и если в этих разговорах действительно были признаки совершения преступления, то прокуратура может просить разрешения на привлечение судей к уголовной ответственности«, — отметил эксперт.

Баганец не видит проблем в том, чтобы продлить в случае необходимости сроки досудебного следствия. В то же время он говорит о крайне низком уровне компетентности правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании дела, в частности детективов Национального антикоррупционного бюро.

«Я всегда скептически относился к кадровому составу Антикоррупционного бюро и с самого начала его создания не скрывал свою позицию по поводу того, что норма закона, запретившая принимать на работу в НАБУ бывших прокуроров, следователей полиции, следователей и оперативников СБУ, которые последние 5 лет до этого занимались борьбой с коррупцией, уничтожит в будущем эффективность Антикоррупционного бюро. Потому что предмет ведения НАБУ — борьба с тем видом преступлений, который наиболеее сложно доказывать, тем более в рамках нашего сегодняшнего Уголовно-процессуального кодекса. Чтобы действительно эффективно организовать борьбу с коррупцией в Украине в высших эшелонах власти, нужно было укомплектовать бюро наиболее профессионально пригодными следователями и оперативниками, а у нас все сделали наоборот.... Поэтому нельзя исключать и того, что причиной волокиты (в деле судей ОАСК, — Ред.), неповоротливости следствия является как раз некомпетентность тех детективов и прокуроров, которые занимаются делом», — отметил юрист.

В то же время он снова подчеркнул, что настоящая причина провала расследования может быть в том, что скандал вокруг Окружного админсуде был изначально связан с попытками давления на суд со стороны прошлой власти или руководства НАБУ.

«Нельзя исключать того, что это все же делалось по указанию и пожеланию тогдашней власти. Давление на суд может быть также связано с тем, ОАСК принимал какие-то решения, которые не удовлетворяли Антикоррупционное бюро или ГПУ. Я говорю об этом, зная в какое мы время сейчас живем, и каково отношение правоохранителей к требованиям Конституции и закона», — заявил бывший замгенпрокурора.

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Напомним, в подельник на пресс-конференции в Киеве адвокат судей Окружного админсуда Андрей Заец рассказал о том, что так называемые «пленки Вовка» были признаны экспертизой смонтированными. При этом он заявил о том, что прокуратура за три месяца даже не пыталась провести реальное расследование, ограничившись обвинениями в прессе.

До этого 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщал тогда начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

НАБУ также обнародовало якобы записи разговоров судей ОАСК, касающиеся вмешательства суда в работу других органов власти.

Глава ОАСК Павел Вовк тогда сразу заявил, что опубликованные записи смонтированы. В суде все обвинения называли необоснованными и заявляли о политическом давлении на суд.

Алексей Баганец, ОАСК
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