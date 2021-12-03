ЕС выделит Украине €1,4 млн на борьбу с гибридными атаками

Европейский союз предоставит Украине €1,4 млн для противодействия гибридным атакам. Об этом сообщил в пятницу глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас по итогам встречи с главой МВД страны Денисом Монастырским.
«Состоялась своевременная беседа с министром Монастырским о ситуации на украинско-белорусской границе. ЕС выступает солидарным с Украиной, помогает решительно реагировать на гибридные атаки и без нанесения ущерба правам человека. Первое выделение средств в размере €1,4 млн в процессе реализации», — написал он в Twitter.
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил 2 декабря, что Совет Европы принял решение предоставить нашей стране средства в рамках Европейского фонда обеспечения мира. Финансовый пакет, в частности, включит предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил. Такая помощь, добавил министр, коснется четырех направлений — медицины, инженерных возможностей и мероприятий по разминированию, мобильности и логистики, кибербезопасности.
В свою очередь Совет ЕС в опубликованном заявлении подтвердил предоставление Украине на три года €31 млн в рамках программы оборонной помощи, а также сообщил о выделении на аналогичные проекты €7 млн Молдове и €12,75 млн для Грузии.
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