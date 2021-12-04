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Американская разведка предупреждает о готовящемся вторжении РФ в Украину в начале 2022 года

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Американская разведка предупреждает о готовящемся вторжении РФ в Украину в начале 2022 года

Российское вторжение в Украину может быть осуществлено в начале 2022 года, до 175 тыс. военнослужащих РФ будут привлечены к этому, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, располагающий данными американской разведки.

Как сообщил агентству сотрудник администрации на условиях анонимности, данные о таких сроках были получены разведслужбами США, причем «половина российского персонала уже развернута вблизи границы с Украиной». Он добавил, что планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием.

По словам источника, сотрудники разведки также наблюдают рост в России заявлений доверенных лиц и публикаций средств массовой информации с очернением Украины и НАТО в преддверии потенциального вторжения.

При этом президент США Джо Байден в пятницу заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

«Я собираю вместе то, что как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень затруднят для Путина сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке», — сказал Байден в ответ на просьбу прокомментировать обстановку вокруг Украины.

Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.

Позднее он сказал журналистам, что рассчитывает в течение длительного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.

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Тема Украины станет одной из центральных на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, возможность поведения которых сейчас обсуждается, сообщила на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

США, отношения с Россией
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