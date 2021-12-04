Снайперы Нацгвардии прошли подготовку по стандартам НАТО

Снайперы Нацгвардии прошли специальный курс подготовки снайперов (UAR-10) в Учебно-боевом центре подготовки к специальным действиям Международного центра НГУ в Киевской области.
Об этом сообщает сайт МВД.
«Курс был жестким и не все участники дошли к его завершению и сдали зачеты. Надеюсь, что знания, которые вы получили во время курса, вы будете использовать в своей служебно-боевой деятельности. Это не предел для вас, будут и другие курсы высших уровней. Это стартовая подготовка по стандартам НАТО. Совершенствуйте и развивайте свои навыки, стремитесь к новым знаниям. Только так вы станете профессионалами своего дела», — сказал исполняющий обязанности начальника службы координации подготовки снайперов департамента профессиональной подготовки ГУ НГУ Максим Соколовский.
Как отметила руководитель группы индивидуальной подготовки Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция UNIFIER) Селин Бест, Национальная гвардия Украины заинтересована в том, чтобы только те военнослужащие, кто успешно прошел курс подготовки по стандартам НАТО, получали соответствующие сертификаты. «В этом году представителями нашей тренировочной миссии проведены два базовых курса подготовки снайперов НГУ, и они были успешны. Уже этой зимой мы планируем продолжать сотрудничать здесь, в Учебно-боевом центре подготовки к специальным действиям, по программе подготовки инструкторов», — добавила она.
Обучение по снайпингу проходило почти два месяца. Из более чем двадцати кандидатов сертификаты и удостоверения о прохождении базового курса подготовки снайперов по стандартам НАТО получили только самые выносливые.
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