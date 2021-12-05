Вторая партия одобрила создание в Германии новой правящей коалиции

Делегаты федерального съезда Свободной демократической партии (СвДП) Германии дали в воскресенье зеленый свет на создание правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и «зелеными». Трансляция голосования велась на сайте либералов.

Соответствующий коалиционный договор поддержали 92%, или 535 из 580 делегатов съезда, который прошел в онлайн-формате. Против выступили 37 (около 6%), воздержались восемь человек (чуть больше 1%). В субботу соглашение уже поддержала СДПГ, а в понедельник будут объявлены результаты голосования «зеленых».

Как ожидается, 7 декабря договор будет скреплен подписями, а 8 декабря Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ. В тот же день президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назначит членов кабинета министров. СвДП в новом правительстве получит четыре портфеля — либералам достанутся министерства финансов, юстиции, транспорта и цифровизации, а также образования и научных исследований.

На этом 16-летняя эра правления Ангелы Меркель официально завершится. До 8 декабря она будет оставаться исполняющей обязанности канцлера.

Коалиционные переговоры между социал-демократами, «зелеными» и либералами о формировании нового правительства ФРГ начались 21 октября. На прошедших 26 сентября парламентских выборах победила СДПГ, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" — 14,8%, правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.