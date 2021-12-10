Рада на следующей неделе рассмотрит ряд важных финансовых законопроектов

Верховная Рада на следующей неделе намерена рассмотреть ряд важных экономических и финансовых законопроектов, в том числе — указанный в меморандуме с Международным валютным фондом законопроект № 5865 об усилении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также законопроекты о финансовых услугах и финансовых компаниях (№ 5065), о кредитных союзах (№ 5125).

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Помимо этого, парламент намерен в первом чтении рассмотреть доработанный законопроект № 2683 о введении обязательного накопительного уровня пенсионной системы, который предусматривает уплату обязательных накопительных взносов с 2023 года.

По словам главы комитета, Верховная Рада планирует в первом чтении рассмотреть законопроекты № 5688 и № 5689, устанавливающие налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков, а также во втором чтении — законопроект с поправками в Налоговый кодекс о налогообложении азартных игр и лотерей № 2713-д.