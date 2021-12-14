Президенты США и Финляндии обсудили ситуацию вокруг Украины

Американский лидер Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили в понедельник по телефону ситуацию вокруг Украины, дестабилизирующие обстановку действиях Москвы, а также планы Хельсинки закупить в США истребители. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Они обсудили общую озабоченность относительно наращивания Россией сил в районе границы с Украиной, что дестабилизирует обстановку, и важность трансатлантических усилий по деэскалации напряженности, — отмечается в тексте. — Президент Байден приветствовал выбор Финляндией F-35 в качестве ее следующего истребителя и указал, что их закупка заложит прочную основу для еще более тесных двусторонних связей в сфере обороны на ближайшие годы».

Власти Финляндии ранее сообщили, что намерены для обновления своих ВВС закупить истребители F-35A Lightning II американской компании Lockheed Martin.