Мининфраструктуры подписало меморандум с катарской компанией о привлечении инвестиций на модернизацию отеля «Украина»

Министерство инфраструктуры Украины 14 декабря 2021 года подписало меморандум о взаимопонимании с катарским инвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L., сообщается в Facebook министерства во вторник.
Целью меморандума является привлечение инвестиций, развитие туристической и гостиничной инфраструктуры. В частности, речь идет об инвестициях в модернизацию ГП «Отель «Украина».
Среди направлений сотрудничества Министерства и инвестора:
— реализация общих проектов в области туризма;
— обмен опытом развития гостиничного бизнеса;
— разработки концепции и перспективных планов развития гостиницы.
В планах — проведение строительных работ и переоборудование гостиницы «Украина» на средства частного инвестора.
Еще один меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, предусматривающий открытие Университета гостеприимства в Украине, был подписан Государственным агентством развития туризма с международной образовательной компанией Al Rayyan W.L.L.
Стороны договорились о создании Университета гостеприимства — новое образовательное учреждение должно стать частью «Президентского университета», поскольку речь идет об инновационных подходах и привлечении лучшего мирового опыта.
Базовые принципы будущего образовательного пространства — привлечение современных методик обучения, использование цифровых инструментов и имплементация успешного международного опыта в области гостеприимства.
«Президентский университет», частью которого станет Университет гостеприимства, был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским нынешним летом. Планируемый старт работы учебного заведения — сентябрь 2023 года.
Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) — одна из международных гостиничных групп. Она входит в холдинг Al Faisal, головной офис которого находится в Катаре.
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