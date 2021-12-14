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Канцлер Австрии призвал не использовать «Северный поток – 2» для давления на РФ

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Канцлер Австрии призвал не использовать «Северный поток – 2» для давления на РФ

«Северный поток — 2» является европейским проектом, его не нужно использовать как средство давления на Россию из-за ситуации в Украине. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Die Welt новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Я не считаю нужным связывать запуск „Северного потока — 2“ с российским поведением на Украине. Этим самым ЕС может только навредить самому себе. „Северный поток — 2“ отвечает интересам не только России, от него получат выгоду и Германия, Австрия с другими странами ЕС. „Северный поток — 2“ — это европейский проект, который не должен быть использован как средство давления на Москву», — заявил Нехаммер.

Австрийский канцлер добавил, что насилие не должно быть средством, которое применяют политики, и возможное нарушение международного права может иметь свои последствия. «Поэтому надо сохранить интересы Украины как транзитера», — добавил он.

По его словам, Австрия продолжает поддерживать газопровод «Северный поток — 2» и ожидает его скорого запуска. «Я ожидаю, что „Северный поток — 2“ скоро сможет быть запущен, как и планировалось», — сказал политик. По словам канцлера, Европа делает ставку на возобновляемые источники энергии, но пока она нуждается в нефти и газе, для нее важно, чтобы энергоснабжение стран ЕС было обеспечено через разные маршруты и газопроводы. «Это касается и Австрии. „Северный поток — 2“ — это важный проект, который дает Европейскому союзу безопасность поставок в вопросе энергии», — подчеркнул Нехаммер.

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Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Такая регистрация нужна, чтобы проект соответствовал нормам Газовой директивы ЕС.

Северный поток-2, отношения с Россией, Карл Нехаммер
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