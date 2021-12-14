Австралия поддерживает страны G7 в удержании России от агрессии против Украины

Австралия присоединилась к странам G7 в удержании России от эскалации напряженности на российско-украинской границе, сообщила министр иностранных дел Австралии Марисса Пейн.

«Австралия поддерживает наших близких партнеров, включая США и Европейский Союз, в удержании России от эскалации напряженности на границе Украины и поощрении возвращения к дипломатии. На встречах в Европе и G7 на этой неделе я подтвердила нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Пейн в микроблоге Твиттер.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран G7 в воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.