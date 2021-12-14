Объединение Разумкова пополнилось еще одним нардепом «Слуги народа»

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Любовь Шпак вошла в состав межфракционного объединения «Разумная политика» в Верховной Раде, сообщил председатель МФО, экс-спикер Дмитрий Разумков.

«МФО „Разумная политика“ будет расширяться. Сегодня к нам присоединилась Любовь Александровна Шпак — это народный депутат от „Слуги народа“. Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу Верховной Рады Украины как институции, и, главное, в пользу всех этих людей, которые нас поддерживают», — сказал Разумков журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Любовь Шпак прошла в Раду по по 194-му мажоритарному округу, она входит в комитет по вопросам бюджета.