Генсек НАТО пригрозил РФ расплатой за агрессию против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о праве Грузии и Украины самостоятельно выбирать себе союзников, отметил, что Альянс будет следить за ситуацией в Украине.
Грузия и Украина «имеют право самостоятельно выбирать союзников», и Россия не имеет права оказывать какое-либо влияние на выбор этих стран, заявил Столтенберг в среду на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе.
«Мы сегодня беседовали о ситуации в регионе, в том числе в Украине. Мы соглашаемся в том, что НАТО будет отслеживать ситуацию и избежит эскалации в этом регионе. Любая агрессия России дорого обойдется ей», — сказал Столтенберг.
Он также заявил, что все страны-члены НАТО твердо подтверждают непоколебимость суверенитета и территориальной целостности Грузии и призывают Россию отозвать признание независимыми государствами Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда свои войска.
«НАТО продолжит оказание помощи партнерам в укреплении безопасности и обороноспособности», — сказал Столтенберг.
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