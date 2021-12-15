Канцлер ФРГ пригрозил России «высокой ценой» за вторжение в Украину

Россия заплатит «высокую цену», если нападет на Украину, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Цена за нарушение границ Украины будет высока», — приводит агентство Bloomberg слова Шольца.

Канцлер указал, что «нужно искать выход из витка напряженности».

Вместе с тем Шольц призвал к «новой восточной политике в отношении РФ».

Несколько крупных стран Евросоюза предпочитают сфокусироваться на диалоге с Москвой, нежели сразу готовить новый пакет экономических мер на случай вторжения России в Украину, сообщает также Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные официальные лица в ЕС и дипломатов, говоривших на условиях анонимности.

«Германия, Франция, Италия и Испания хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, перед тем как планировать детали возможных экономических мер», — передает агентство.

Однако, по его данным, некоторые другие страны полагают, что поддержка угрозы санкций будет лучше работать для сдерживания каких-либо действий России.