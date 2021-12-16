В Украине уже сделали более 27 млн прививок от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 9 590 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 25 499 человек, 355 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Более 27 млн прививок от COVID-19 получили украинцы с начала вакцинальной кампании! За сутки 15 декабря в Украине: зафиксировано 9 590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 864, медработников — 115); 142 926 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы — 95 407 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 089 человек; летальных исходов — 355; поправилось — 25 499 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 15 декабря за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 декабря за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания СOVID-19, 13 декабря за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 588 147 человек; выздоровело — 3 284 815 человек; летальных случаев — 92 313.

С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу — 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 735 628 человек. В общей сложности проведено 27 004 683 прививки.