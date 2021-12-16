В среду, 15 декабря, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла, сообщает Главный центр специального контроля.

«Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, южнее города Надворная, на глубине 5 км», — указывается в сообщении.

Землетрясение было зафиксировано в 16:21.

Отмечается, что землетрясение такой мощности относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В течение 2021 года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 7 землетрясений, последнее — 19 ноября с магнитудой 2,6.