США обещают не вести переговоры о безопасности в Европе без участия ЕС

Соединенные Штаты не станут вести консультации по вопросу о безопасности в Европе в отсутствие партнеров из Евросоюза (ЕС). Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на борту самолета президента США Джо Байдена, отправившегося в поездку в штат Южная Каролина.
Ее попросили прокомментировать публикацию МИД РФ проектов договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе.
«Отмечу, что без наших европейских союзников и партнеров не будут вестись переговоры о европейской безопасности. Мы не поступимся ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне», — отметила Псаки.
Она напомнила, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид ранее на этой неделе обсудила эти вопросы с союзниками США по НАТО в Брюсселе. Кроме того, добавила пресс-секретарь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг провел телефонный разговор с представителями стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) и также затронул эту тему.
В пятницу были распространены проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов Организации Североатлантического договора. Данные проекты документов были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД РФ.
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