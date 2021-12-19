Сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока-2» до 14 января

Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях против «Северного потока-2» до 14 января следующего года, заявил лидер демократов в верхней палате Чак Шумер.

«Не позднее чем 14 января 2022 года начнется рассмотрение S.3436 (документа, предполагающего введение санкций против «Северного потока-2». — Ред.), представленного ранее сегодня Тедом Крузом», — сказал Шумер.

Законопроект S.3436 внес республиканец Круз. После этого они с Шумером вступили в переговоры. Как сообщает Bloomberg, представитель республиканцев пообещал перестать блокировать утверждение кандидатур на 32 правительственные должности в обмен на рассмотрение сенатом его инициативы.

По информации The Hill, Круз и Шумер уже договаривались проголосовать за санкции против «Северного потока-2» в качестве поправки к оборонному бюджету в обмен на прекращение блокировки республиканцем нескольких кандидатов на должности послов США. Против поправок тогда выступил республиканец Марко Рубио, который в свою очередь хотел добиться голосования по его предложению запретить импорт из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

В сенат входят 100 законодателей, по 50 от республиканцев и демократов. Для утверждения документа верхней палатой он должен будет получить 60 голосов. После голосования в сенате инициативу направят в палату представителей. Если конгресс одобрит введение санкций, то документ должен будет подписать президент Джо Байден.

Проект оборонного бюджета США был опубликован в декабре. Санкции против «Северного потока-2» в нем не упоминаются.