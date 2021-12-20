Суд отменил Порядок работы конкурсной комиссии по отбору руководителя САП

Окружной админсуд Киева завершил рассмотрение дела о законности Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в САП. Об этом сообщает суд на своей официальной странице.

Как известно, на 21 декабря были запланированы финальные собеседования с кандидатами на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – при участии представителей посольства США.

Сегодня, 20 декабря, Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела о законности Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Указанное решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16.07.2015, ответчик по делу "Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре" была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка.

При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Соответственно, суд констатировал наличие пробела в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять Порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В то же время, согласно ч. 2 статьи 19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

В связи с приведенным, суд пришел к выводу об отсутствии соответствующего полномочия у Конкурсной комиссии и противоправности принятия ею Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Необходимо обратить внимание, что это дело рассматривалось судом по иску бывшего руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, начиная с июня 2021 года.

К участию в деле было привлечено 136 третьих лиц, в том числе 132 участника конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре с целью предоставления им возможности дать свои объяснения по заявленным исковым требованиям.

Суд, учитывая возможный общественный интерес к принятию приведенного решения, исходя из обязанности беспристрастного осуществления правосудия, констатирует, что при принятии судебных решений, в том числе по данному делу, определяющим для суда является соблюдение Конституции и законов Украины, а не чьих-либо прихотей, намерений, меморандумов и т.д.

По поводу давления на суд, в наблюдавшихся в последнее время публикациях СМИ, учитывая тот факт, что независимость суда является одной из гарантий деятельности судьи, председательствующий судья обратился с соответствующими обращениями о давлении к ВСП и ОГП.

Пресс-служба Окружного административного суда города Киева призывает всех заинтересованных лиц воздержаться от публичных заявлений и комментариев решения суда, которое не вступило в законную силу», - сообщает ОАСК.