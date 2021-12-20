Войти
Зеленский выступает за введение против России превентивных санкций
позиция
Зеленский выступает за введение против России превентивных санкций
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться
официально
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Суд отменил Порядок работы конкурсной комиссии по отбору руководителя САП

347
Суд отменил Порядок работы конкурсной комиссии по отбору руководителя САП

Окружной админсуд Киева завершил рассмотрение дела о законности Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в САП. Об этом сообщает суд на своей официальной странице.

Как известно, на 21 декабря были запланированы финальные собеседования с кандидатами на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – при участии представителей посольства США.

Сегодня, 20 декабря, Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела о законности Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Указанное решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16.07.2015, ответчик по делу "Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре" была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка.

При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Соответственно, суд констатировал наличие пробела в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять Порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В то же время, согласно ч. 2 статьи 19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

В связи с приведенным, суд пришел к выводу об отсутствии соответствующего полномочия у Конкурсной комиссии и противоправности принятия ею Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Необходимо обратить внимание, что это дело рассматривалось судом по иску бывшего руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, начиная с июня 2021 года.

К участию в деле было привлечено 136 третьих лиц, в том числе 132 участника конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре с целью предоставления им возможности дать свои объяснения по заявленным исковым требованиям.

Суд, учитывая возможный общественный интерес к принятию приведенного решения, исходя из обязанности беспристрастного осуществления правосудия, констатирует, что при принятии судебных решений, в том числе по данному делу, определяющим для суда является соблюдение Конституции и законов Украины, а не чьих-либо прихотей, намерений, меморандумов и т.д.

По поводу давления на суд, в наблюдавшихся в последнее время публикациях СМИ, учитывая тот факт, что независимость суда является одной из гарантий деятельности судьи, председательствующий судья обратился с соответствующими обращениями о давлении к ВСП и ОГП.

Читайте также: Уехавшего за границу Порошенко вызывают в ГБР

Пресс-служба Окружного административного суда города Киева призывает всех заинтересованных лиц воздержаться от публичных заявлений и комментариев решения суда, которое не вступило в законную силу», - сообщает ОАСК.

САП, ОАСК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 20 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016