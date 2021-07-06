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Власть не будет ликвидировать Окружной админсуд Киева, – юрист

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Власть не будет ликвидировать Окружной админсуд Киева, – юрист

Несмотря на то, что законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева (ОАСК) уже внесен в парламент, власть не будет педалировать этот вопрос. Ликвидация ОАСК сейчас невыгодна Офису президента, считает адвокат Ростислав Кравец.

«Этот суд рассматривает вопросы не только руководителя „Нафтогаза“ Юрия Витренко, но и массу других дел, которые пока некуда передать. В этой ситуации ликвидация Окружного админсуда Киева вряд ли состоится, ведь это будет громадный удар непосредственно по самой власти. Тем более что власть сейчас находится в конфронтации с некоторыми органами, которые контролируются извне, например, с НАПК», — отметил он.

По мнению юриста, окружение Зеленского понимает риски передачи Западу контроля над судебной и правоохранительной системой и сопротивляется этому процессу.

«Мы видим, например, по отбору прокуроров САП, что украинская власть пока окончательно позиции не сдала и на сегодняшний момент ситуация заходит в тупик. Причем данный тупик спасает власть от выполнения тех указаний, которые от них требуют иностранные правительства. Это одной стороны, а с другой стороны действующая власть — и суды, и государство благодаря этому сохраняют хоть какую-то независимость».

Это же, по его мнению, касается и недавно принятого закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), а также других резонансных вопросов.

«Думаю, что ситуация с иностранными экспертами (при формировании ВККС, — Ред.) тоже останется в подвешеном состоянии. Даже если принятый парламентом закон будет подписан президентом и вступит в силу, его фактическое исполнение затянется на очень длительное время... Кроме того, у президента встанет вопрос и о разблокировке Конституционного суда Украины», — предрекает юрист.

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Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ожидает вето президента Украины Владимира Зеленского на закон о возобновлении работы ВККС из-за поправших туда противоречий по поводу веса голоса международных экспертов. Согласно одной проголосованной депутатами поправке, для принятия решения о назначении члена Высшей квалификационной комиссии судей необходимо два голоса украинских экспертов и два голоса международных, тогда как другая предусматривает необходимость трёх голосов международных экспертов и всего одного украинского.

В понедельник Окружной административный суд Киева остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) наблюдательному совету «Нафтогаза Украины» о прекращении контракта с главой НАК Юрием Витренко. Тем самым суд дал Витренко возможность продолжить работу на должности.

Офис президента, ОАСК
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