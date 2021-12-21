Порошенко заявляет, что вернется в Украину после праздников

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко заявляет, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.

«Мне передают „приветы“ из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставляю им такой такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января», — сказал Порошенко в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Напомним, что подозреваемого в госизмене и содействии терроризму пятого президента Петра Порошенко повторно вызывают в Государственное бюро расследований на 23 декабря 2021 года.

В это время будет решаться вопрос вручения Порошенко ходатайства об избрании меры пресечения.

Ранее сегодня правоохранители направили Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля с Донбасса.