Цена газа в Европе на открытии торгов пошла вниз

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в четверг снижается на 8,6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $1 853 за 1 тыс. куб. м, или €158 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м. на фоне наступающих холодов и аномально низких запасах в европейских ПХГ.