В Tesla больше нельзя будет играть в видеоигры во время движения электрокара

Tesla заблокирует использование водителями функции Passenger Play во время движения, сообщает Associated Press со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Компания разработает обновление программного обеспечения, которое будет блокировать доступ к видеоиграм, когда машина движется. Решение было принято после обсуждения этого вопроса с регулятором. Не уточняется, потребует ли NHTSA от Tesla формального отзыва электрокаров для переустановки ПО.
Passenger Play позволяет играть в видеоигры на большом экране мультимедийной системы электрокара. Опция появилась в машинах Tesla в декабре прошлого года. До этого в видеоигры можно было играть только в припаркованной машине.
На фото, которое публиковал основатель компании Tesla Илон Маск, видно, что на экране электрокара можно играть в «Ведьмака» и несколько других игр. Маск также написал, что в системе доступна игра Cyberpunk.
У NHTSA возникли подозрения в безопасности этой функции: регулятор считает, что игры могут отвлекать водителей от дороги. Регулятор заинтересовался Passenger Play после жалобы владельца Tesla из США, который обнаружил, что водитель может одновременно управлять электрокаром и играть в видеоигру. Власти в среду пообещали проверить опцию, которая доступна в 580 тыс. машин Tesla Model S, Model X и Model Y, произведенных с 2017 года.
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