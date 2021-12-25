Во Львовской области из-за взрыва газа разрушен жилой дом, есть пострадавшие

В с.Ниновичи Червоноградского района Львовской области в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв, в результате чего пострадали пять человек, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«25 декабря в 11:50 в ГСЧС поступила информация, что в с.Ниновичи Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв (предварительно газовоздушная смесь). В результате пострадали 5 человек», — сказано в сообщении в Telegram.

На месте производится осмотр пострадавших работниками скорой медицинской помощи. Отмечается, что в результате взрыва здание разрушено полностью.