Россия в 2014 году якобы сохранила мир в Крыму и спасла регион от украинских неофашистов и ультранационалистов. Такое мнение высказал в интервью газете «Аргументы и факты» глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось», — сказал Шойгу.

Он заявил, что «там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром».

По словам российского министра, последствия попыток «этих нелюдей» вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях видны до сих пор.

«На Украине не мы помогали им, начиная с 2000-х, самим последовательно бить свои горшки, разрушая страну», — сказал Шойгу.

Напомним, что Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Международное сообщество не признает включение полуострова в состав РФ.