Глава Минобороны РФ ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом

Крым всегда был и будет российским, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, комментируя недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского.
«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет», — сказал Шойгу на встрече с журналистами в пятницу, сообщают российские СМИ.
«Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», — уверен российский министр.
Ранее Зеленский в интервью государственному телеканалу «Дом», вещающему на неподконтрольные территории Донбасса, а также аннексированный Крым, назвал полуостров своей землей и пообещал, что Крым никогда не будет русской территорией.
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