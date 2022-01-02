Новую волну COVID-19 в Украине ждут во второй половине января-феврале

По прогнозам со второй половины января и в феврале будет наблюдаться повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которое, скорее всего, уже будет вызвано новым штаммом «омикрон», заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире «Украинского радио».
При этом, пик роста заболеваемости ожидается в середине февраля.
По словам главсанврача, по состоянию на 30 декабря было обнаружено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма «омикрон».
Согласно клиническим данным, инфицирование штаммом «омикрон» приводит к более легкому течению болезни, чем при штамме «дельта». Однако этот штамм передается гораздо быстрее чем «дельта».
Кузин отметил, что эффективность полного курса вакцинации при штамме «Омикрон» несколько снижается: процент понижения сейчас составляет около 30%. Бустерная доза может сократить его до 50%.
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