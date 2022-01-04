У Зеленского признали, что рост цен на некоторые продукты может составить до 20%

Инфляция в сырьевой продовольственной группе товаров в 2022 году может составить от 10% до 20%, что приведет к инфляционному скачку до 8-10% и, в свою очередь, потребует антикризисных мер, полагает советник президента Олег Устенко.

«Базовый прогноз на 2022 год, который мне кажется наиболее реалистичным, — это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и прочее) от 10% до 20%. Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая — почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком», — сообщил он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» советник президента Олег Устенко.

По его словам, рост инфляции — серьезный риск и для всего мира, и для Украины. Эта проблема не будет снята с повестки дня и в 2023 году. «В нашем случае 20%-ный ценовой шок по продовольственной сырьевой группе может привести к инфляционному скачку от 8% до 10%», — указал он.

При этом он пояснил, что ситуация на рынке продовольствия динамична, поскольку сопряжена с рисками. «Текущий год — год серьезных инфляционных вызовов, так как мы наблюдаем высокий уровень инфляции в основных эмиссионных центрах. А мы фактически импортируем эту инфляцию из эмиссионных центров. Динамика инфляции по сырьевой, особенно продовольственной, группе ожидается в сторону увеличения, что, конечно, ударит по кошелькам людей не только в Украине, но и по всему миру», — сказал Устенко.

В качестве антикризисных мер могут рассматриваться различные доплаты незащищенным слоям населения, в том числе выплаты по аналогии с ныне действующей программе «еПоддержка», в рамках которой вакцинированные украинцы могут получить 1 тыс. грн и израсходовать ее на конкретные цели.

«В ОП позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Каким образом — варианты будут рассматриваться. Это могут быть как дополнительные выплаты для компенсации роста цен, так и введение food stamp в системе „Дия“ — так называемых „продуктовых чеков“, как это практикуется в США. Но это антикризисные меры, которые могут вводиться при необходимости», — пояснил Устенко.

По его словам, базовый сценарий роста инфляции, который рассматривает ОП, это инфляция на уровне 7% в 2022 году.

«Национальный банк выставляет инфляционную цель на 5% +/- 2%. Таким образом, максимально допустимый уровень инфляции — 7%. Но ситуация зависит не только от Украины, но и от внешних шоков», — отметил он.

А вот идею с временным установлением нулевой или сниженной ставки НДС на продукты питания советник президента считает рискованной и неоправданной, так как такой шаг может исказить конкуренцию на рынках и повлечет дополнительные затраты на администрирование.

«В наших условиях это дополнительный риск для экономики. В итоге может оказаться, что экономический эффект от этого не такой, как казался на этапе расчета», — заключил он.