На меткомбинате в Мариуполе обнаружены тела трех погибших

На металлургическом комбинате «Азовсталь» (Мариуполь Донецкой обл.) обнаружены тела трех погибших, которые не являлись сотрудниками предприятия, сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям утром в среду.

«4 января в 12:45 в ГСЧС поступила информация, что в г. Мариуполь на территории металлургического комбината „МК Азовсталь“ в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела 3 погибших (не являются работниками объекта)», — указано в сообщении.

Причина смерти устанавливается правоохранительными органами. Подразделения ГСЧС не привлекались.