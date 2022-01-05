«Укрзализныця» добавила на праздники более 1,5 тысячи мест на популярные направления

«Укрзализныця» добавила в продажу 1650 билетов на наиболее популярные направления, реагируя на повышенный спрос пассажиров на поезда 5 января, сообщила компания в телеграм-канале вечером 4 января.
Дополнительные билеты появились на направлениях из Киева и Харькова — дополнительно 750 мест в карпатском направлении, в частности, во Львов; на донецком и днепровском направлениях — 150 мест в западном направлении.
На одесском направлении появилось 240 дополнительных мест в Карпаты.
Из Киева на донецкое, днепровское, одесское и южное направления и обратно — до 500 дополнительных мест.
Кроме того, добавлены вагоны в поезд № 102/101 Киев-Херсон и № 20/19 Киев-Попасная из Киева 9 и 11 января, обратно 10 и 12 января.
Согласно данным УЗ, в новогодне-рождественский период путешествия по железной дороге выбрали уже более миллиона украинцев.
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