«Укрзализныця» добавила на праздники более 1,5 тысячи мест на популярные направления

«Укрзализныця» добавила в продажу 1650 билетов на наиболее популярные направления, реагируя на повышенный спрос пассажиров на поезда 5 января, сообщила компания в телеграм-канале вечером 4 января.

Дополнительные билеты появились на направлениях из Киева и Харькова — дополнительно 750 мест в карпатском направлении, в частности, во Львов; на донецком и днепровском направлениях — 150 мест в западном направлении.

На одесском направлении появилось 240 дополнительных мест в Карпаты.

Из Киева на донецкое, днепровское, одесское и южное направления и обратно — до 500 дополнительных мест.

Кроме того, добавлены вагоны в поезд № 102/101 Киев-Херсон и № 20/19 Киев-Попасная из Киева 9 и 11 января, обратно 10 и 12 января.

Согласно данным УЗ, в новогодне-рождественский период путешествия по железной дороге выбрали уже более миллиона украинцев.