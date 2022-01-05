В Алма-Ате протестующие разграбили оружейный магазин

На оружейный магазин «Корган» в Алма-Ате, где сейчас идут массовые протесты, было совершено нападение, сообщается на странице в Instagram.

По данным магазина, при нападении охрана сразу же уехала, до полицейских нельзя дозвониться.

Нападавшие выносят оружие из магазина и пытаются вскрыть оружейные склады, сообщил «Корган».

За несколько часов до нападения на странице магазина появилась запись о закрытии в связи с действием режима чрезвычайного положения.

Жители Казахстана вышли на акции протеста 2 января после двукратного повышения цены на сжиженный газ. Власти обещали установить цену ниже прежней стоимости, а президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил кабинет министров в отставку. Однако протестующие начали выдвигать политические требования, добиваться смены власти и возвращения Конституции 1993 года.

Демонстранты захватили здания городских администраций в нескольких регионах, в том числе крупнейшем городе Алма-Ате, подожгли государственные учреждения. В бывшей столице они также заняли старую резиденцию президента.