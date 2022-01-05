В Минэнерго рассказали, сколько газа хранят в ПХГ Украины нерезиденты

Объем газа в ПХГ Украины, принадлежащего нерезидентам, составляет около 600 млн куб. м, при этом Министерство энергетики не видит проблемы в выведении ресурса за пределы страны, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.
«На сегодня в ПХГ около 600 млн куб. м газа нерезидентов. Это не означает, что он будет весь выкачан за пределы Украины. Более того, есть механизмы импорта газа, который будет обеспечен НАК „Нафтогаз“ для необходимого баланса. Здесь никаких вопросов нет», — отметил Галущенко на брифинге в Киеве в среду.
При этом он указал, что более трети газа (около 36%), отобранного нерезидентами, было оставлено в Украине.
Как сообщалось, на 1 ноября иностранные компании хранили в режиме таможенного склада 2 млрд куб. м газа, а резиденты — 0,7 млрд куб. м, на 1 декабря запасы нерезидентов уменьшились до 1,1 млрд куб. м, а украинских компаний — до 0,5 млрд куб. м.
Украина вошла в январь 2022 года с запасами природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 13 млрд 517,3 млн куб. м. С начавшегося 2 октября отопительного сезона по 31 декабря 2021 года запасы в ПХГ снизились на 27,7% (на 5 млрд 182,8 млн куб. м).
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