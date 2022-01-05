Украина завершила 2021 год с рекордным показателем экспорта товаров

Украина завершила 2021 год с рекордным показателем экспорта — $68,24 млрд по сравнению с $49,2 млрд грн в 2020-м, сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
«Имеем рекордный результат украинского экспорта товаров за 2021 год — $68,24 млрд! Предыдущие показатели такого уровня Украина имела в 2011-м ($68,39 млрд) и в 2012 годах ($68,81 млрд). Однако тогда в статистике не было печальной ремарки — «кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», — написала Свириденко в Facebook в среду.
При этом товарооборот в 2021 году составил $141,54 млрд, что на 36,71% больше по сравнению с показателем 2020 года, добавила она.
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