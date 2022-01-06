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ЕС уже предоставил бедным странам 380 млн доз вакцин

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ЕС уже предоставил бедным странам 380 млн доз вакцин

Евросоюз (ЕС) предоставил бедным странам мира 380 млн доз вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX в 2021 году. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что основная масса этих вакцин — это препараты британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson, которые зарегистрированы в Евросоюзе, но мало востребованы в странах ЕС из-за более низкой по сравнению с аналогами эффективности.

«Мы превысили наши цели по выделению вакцин в 2021 году, предоставив странам мира с низким и средним уровнем развития 380 млн доз вакцин, главным образом через COVAX. И мы сделаем еще больше — к середине 2022 года мы пообещали раздать 700 млн доз вакцин», — заявила глава Еврокомиссии.

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Страны ЕС в настоящее время ускоренными темпами проводят довакцинацию своего населения бустерными дозами вакцин, наиболее распространены препараты американских компаний Pfizer и Moderna.

ЕС, вакцина
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