В Алма-Ате идут бои между правоохранителями и протестующими

Зачистка площади Республики, предположительно, началась в казахстанской Алма-Ате, при этом продолжается стрельба, передают местные СМИ.

Группы по 5-6 человек бегут со стороны площади Республики в Алма-Ате, некоторые ранены, передает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что стрельба продолжается.

Полиция также сообщает, что отбила нападение на свой участок и отчиталась, что «все террористы уничтожены».

В тоже время телеграмм-каналы, близкие к оппозиции сообщают, что захвачена алматинская телевышка. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.

Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Российские военные сегодня уже прибыли в Казахстан, но участвуют ли они в боях с протестующими — неизвестно.