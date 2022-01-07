В Казахстане ущерб от беспорядков оценили в 200 млн долларов

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к вечеру пятницы составляет около 200 миллионов долларов, сообщает издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны «Атамекен».

«На 21.00 (17.00 по Киеву) 7 января в десяти регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алматы — 789 субъектов и 950 объектов», — пишет издание.

По данным «Атамекен», приблизительная сумма ущерба — около 87,2 миллиарда тенге (около 200 миллионов долларов), из них по Алматы — 85,8 миллиарда.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город страны: там началось мародерство, захваты госучреждений, протестующие забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали «контртеррористическую» операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД страны, погибли 18 силовиков.