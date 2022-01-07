Франция обвинила РФ в попытке отстранить Европу от переговоров по Украине

Руководство России пытается отстранить Европейский Союз от обсуждения ситуации вокруг Украины, планируя прямые переговоры с США, заявил в пятницу, 7 января, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Владимир Путин хочет обойти Европейский союз, он хочет ослабить сплоченную позицию стран ЕС. Но безопасность в Европе невозможно представить без европейцев», — сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFM TV.
Он предупредил, что возможные военные действия России в Украине в любом случае приведут к «серьезным стратегическим последствиям», одним из которых может стать пересмотр договора по газопроводу «Северный поток — 2». Французский министр добавил, что, несмотря на заверения Путина в отводе российских войск от границы с Украиной, Париж не заметил, чтобы это действительно произошло.
Переговоры между российскими и американскими дипломатами о вопросах безопасности начнутся в Женеве 10 января. Одной из тем встречи станет ситуация вокруг Украины.
В последние недели Россия наращивала численность войск вдоль границы с Украиной, что способствовало созданию напряженности в регионе и опасениям по поводу возможной интервенции РФ.
Кремль планомерно отрицает планы вторжения в Украину. При этом на фоне размещения у ее границ крупной группировки войск Путин выдвинул Западу ряд требований, в том числе юридически обязывающих гарантий дальнейшего нерасширения НАТО на восток и отказа принять Украину в свои ряды.
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