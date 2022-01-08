Токаев объявил в Казахстане общенациональный траур

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в стране. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — написал Уали на своей странице в Facebook.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. По данным властей, 7 января порядок в целом восстановлен во всех регионах страны. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.