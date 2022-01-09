В Казахстане заявили о стабилизации ситуации

В Казахстане во всех регионах страны ситуация стабилизировалась, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов», — сказал Тургумбаев в воскресенье.

Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения, добавил он.

«На 9 января 2022 года все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме», — сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Также сообщается, что контртеррористическая операция в Казахстане перешла к следующему этапу, военные размещены на всех блокпостах для предотвращения бегства боевиков из Алматы. Подчеркивается, что военные тщательно досматривают автомобили, проверяют документы граждан.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении «террористической угрозы» в стране.