В некоторых районах в Алма-Ате до сих пор стреляют

В казахстанской Алма-Ате в отдельных районах слышны выстрелы, но они похожи на предупредительные, сообщает телеканал «МИР24».

«В разных районах города еще слышны выстрелы, но они скорее похожи на предупредительные», — говорится в сообщении телеканала.

В то же время отмечается, что к работе приступили коммунальные службы, из города вывозят военную технику, пострадавшие в результате пожаров автомобили и другой мусор.

Значительное оживление наблюдается со стороны поставщиков продуктов. Постепенно магазинные полки города заполняются необходимыми продуктами. Ближе к вечеру воскресенья планируется открыть крупные торговые сети.

Доступ к интернету по-прежнему затруднен. Лишь в некоторых районах города имеется мобильный интернет с очень низкой скоростью.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там начались стычки с силовиками. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.