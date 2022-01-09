В некоторых районах в Алма-Ате до сих пор стреляют

В казахстанской Алма-Ате в отдельных районах слышны выстрелы, но они похожи на предупредительные, сообщает телеканал «МИР24».
«В разных районах города еще слышны выстрелы, но они скорее похожи на предупредительные», — говорится в сообщении телеканала.
В то же время отмечается, что к работе приступили коммунальные службы, из города вывозят военную технику, пострадавшие в результате пожаров автомобили и другой мусор.
Значительное оживление наблюдается со стороны поставщиков продуктов. Постепенно магазинные полки города заполняются необходимыми продуктами. Ближе к вечеру воскресенья планируется открыть крупные торговые сети.
Доступ к интернету по-прежнему затруднен. Лишь в некоторых районах города имеется мобильный интернет с очень низкой скоростью.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там начались стычки с силовиками. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
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