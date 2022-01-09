В Алма-Ате погиб уже второй ребенок

В результате обстрела в Алма-Ате погибла 4-летняя девочка. Об этом в Telegram-канале сообщило издание Tengrinews.kz со ссылкой на детского омбудсмена Казахстана Аружан Саин.
По словам Саин, 7 января по улице Сейфуллина в Алма-Ате ехала машина с четырьмя детьми. На пересечении с улицей Сатпаева машина попала под обстрел. В результате умерла 4-летняя девочка.
Накануне Саин сообщила, что в Алма-Ате от выстрела погиб 11-летний ребенок. Он гулял с родителями 5 января и попал под обстрел. Пострадал также 15-летний подросток, который был госпитализирован с тяжелыми огнестрельными ранениями. Машину, в которой он ехал с отцом, обстреляли.
Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ в два раза. Митингующие требовали не только снижения цен на газ и коммунальные услуги, повышения зарплат и пенсий, но и смену режима и проведение реформ. В Алма-Ате протесты переросли в бои с силовиками.
Власти ввели чрезвычайное положение на территории всей страны 5 января. Тогда же власти страны обратились к лидерам стран ОДКБ за помощью в стабилизации ситуации в Казахстане.
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