Аэропорт Алма-Аты принял первый международный рейс

Первый международный рейс прибыл в четверг в аэропорт Алма-Аты из турецкой Антальи после возобновления работы казахстанской воздушной гавани, прерванной из-за массовых беспорядков, сообщил Комитет гражданской авиации (КГА) страны.
«После возобновления работы в аэропорт Алматы прибыл первый международный рейс по направлению Анталья-Алматы авиакомпании «Эйр Астана», — говорится в сообщении КГА.
Согласно сообщению, в четверг в аэропорту крупнейшего города Казахстана также планируется выполнение международных рейсов по маршруту Коломбо — Алма-Ата авиакомпании «Эйр Астана» и Алма-Ата — Сеул авиакомпании Asiana Airlines.
Ранее КГА сообщил, что в четверг аэропорт Алма-Аты обслужит восемь авиарейсов местных авиакомпаний в столицу и из нее.
Пресс-служба аэропорта сообщала, что в связи с действием в Алма-Ате комендантского часа, который был введен в рамках ЧП из-за беспорядков, работа аэропорта будет осуществляться с 8.00 до 21.00. При этом в целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам.
Аэропорт Алма-Аты подвергся нападению участников беспорядков 5 января, но в тот же вечер был отбит. С начала действия режима ЧП аэропорт обслуживал рейсы военной авиации, доставлявшие в город военный контингент ОДКБ, а позже — эвакуирующие из Алма-Аты граждан России.
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