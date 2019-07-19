Авиакомпании ЕС будут обязаны компенсировать пассажирам задержки на стыковочных рейсах

Пассажиры, купившие билеты у европейских авиакомпаний, смогут получить компенсацию до 600 евро, если их стыковочный рейс, осуществляемый другим авиаперевозчиком, задерживается более чем на три часа или отменяется, сообщает Lonely Planet.
Ранее претендовать на выплаты в случае задержки рейса могли лишь пассажиры, вылетающие или прибывающие в страны Европы. На прошлой неделе Европейский суд (ECJ) постановил, что теперь компенсацию могут получить и пассажиры, купившие билеты у европейских авиаперевозчиков, если их стыковочные рейсы были задержаны по вине авиакомпаний-партнеров или на совместных рейсах за пределами ЕС. Выплата полагается, даже если авиакомпания, выполняющая вторую часть маршрута, не базируется в Евросоюзе.
Такое решение было принято после того, как 11 пассажиров, купившие билеты у Czech Airlines из Праги в Бангкок через Абу-Даби, ждали вылета стыковочного рейса, выполняемого Etihad Airways, более восьми часов.
Путешественники обратились с жалобой в суд, который постановил, что чешская авиакомпания должна выплатить компенсацию, поскольку билеты продала именно она. Даже если перелет осуществляется несколькими авиакомпаниями, но билеты были куплены через единое бронирование, своевременность доставки пассажира в конечный пункт — ответственность продавца, говорится в постановлении.
Также суд подчеркнул, что авиакомпания ЕС может подать иск и требовать выплату компенсации у перевозчика, допустившего задержку рейса.
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