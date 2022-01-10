В Казахстане снова отключили интернет

В Казахстане вновь пропал интернет, в том числе в столице Нур-Султане, передает РИА Новости.

При этом сотовая связь продолжает работать.

В стране последние дни наблюдаются постоянные перебои в работе Сети, не доступен ни один мессенджер.

Протесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город страны: там протестующие нападали на госучреждения и устраивали стычки с силовиками.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали «контртеррористическую операцию», позвав на помощь войска ОДКБ.