В Украине начинается новая волна заболеваемости СOVID-19

Новая волна заболеваемости СOVID-19 начинается в Украине, о чем свидетельствует увеличение числа положительных ПЦР-тестов на 40% по сравнению с показателями декабря. Об этом в среду говорится в исследовании рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, которая является базовым учреждением Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук (НАН) Украины.

«Динамика количества новых случаев и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости. Количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря», — говорится в сообщении НАН в Facebook.

Украина, как отмечается в исследовании, в целом следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени. «Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии, — отметили в НАН. — Согласно данным о заразности штамма „омикрон“ и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей».

Ученые также сообщили, что среднее количество новых случаев в Украине составило до 4 540 человек в день, а среднее количество летальных исходов от осложнений заболевания составляет 158 в день за последнюю неделю. При этом отмечается, что летальность выросла до 3,2-3,3% за последний месяц. «Такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса, — отмечают ученые. — За последние 3-5 дней среди больных возросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет, которая, в частности, стала чаще попадать в больницы».

Согласно прогнозным вычислениям, среднее число новых случаев будет составлять 6 202 в течение недели 12-18 января и 7 072 — в течение недели 19-25 января. В исследовании также подчеркнуто, что вакцины предоставляют высокий уровень защиты и позволяют снизить риск госпитализации.

По данным Минздрава, за последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом составило 7 117, за время пандемии в стране заболели 3 716 988 человек. По состоянию на утро 12 января в Украине завершили процесс вакцинации более 14 млн человек.