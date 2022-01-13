ЕС хочет направить в Украину военных инструкторов для подготовки офицеров

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на скорое принятие решения по вопросу, следует ли учреждать европейскую миссию по подготовке старшего командного состава армии Украины.
«Надеюсь, что скоро будет принято решение», — сказал он на пресс-конференции во французском городе Брест.
Боррель пояснил, что речь идет о подготовке «военных высокого уровня», а не рядовых бойцов. Он подчеркнул, что в настоящее время идут консультации по поводу того, нужна ли миссия.
Он также отметил, что министры обороны ЕС обсудили в Бресте ситуацию вокруг Украины, подтвердили готовность ввести санкции против России в случае агрессии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016