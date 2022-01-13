ЕС хочет направить в Украину военных инструкторов для подготовки офицеров

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на скорое принятие решения по вопросу, следует ли учреждать европейскую миссию по подготовке старшего командного состава армии Украины.

«Надеюсь, что скоро будет принято решение», — сказал он на пресс-конференции во французском городе Брест.

Боррель пояснил, что речь идет о подготовке «военных высокого уровня», а не рядовых бойцов. Он подчеркнул, что в настоящее время идут консультации по поводу того, нужна ли миссия.

Он также отметил, что министры обороны ЕС обсудили в Бресте ситуацию вокруг Украины, подтвердили готовность ввести санкции против России в случае агрессии.