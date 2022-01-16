Талибы применили слезоточивый газ для разгона демонстрации женщин в Кабуле

Сторонники пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» применили слезоточивый газ против участниц акции протеста, организованной в воскресенье в столице страны Кабуле. Об этом сообщило афганское агентство Aamaj News.
По его сведениям, «группа афганских женщин вышла на улицы Кабула на акцию протеста против вводимых талибами ограничений». Участницы демонстрации требовали обеспечения своих прав. Для разгона манифестации, указывает агентство, талибы применили слезоточивый газ.
После прихода к власти представители «Талибана» начали вводить различные и, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создать в государстве «соответствующую исламскую среду». Например, радикалы ликвидировали существовавшее около 20 лет министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог действовавшего в период с 1996 г. по 2001 г. (когда талибы находились у власти в стране) органа, наделенного функциями исламской «полиции нравов».
Кроме того, талибы ограничили доступ девочек в школы в большинстве провинций страны, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием представительниц слабого пола.
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