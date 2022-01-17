СБУ опровергла заявление Лукашенко о скоплении украинских радикалов на границе с Беларусью

В Службе безопасности Украины назвали манипуляцией и частью информационной войны против Украины заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы скоплении украинских «радикалов» на границе с Беларусью.
«Отдельно подчеркиваем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы „националистов-радикалов“, которые якобы „похлеще, чем натовские военнослужащие“ не соответствуют действительности, является политической манипуляцией и частью информационной войны», — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В СБУ призвали украинские и международные СМИ тщательно проверять подобную информацию, чтобы не способствовать реализации враждебных специальных информационных операций.
«Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Вооруженные силы Украины и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в рамках своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере», — добавили в СБУ.
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