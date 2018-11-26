Возле посольства РФ сожгли автомобиль с дипномерами

Возле посольства Российской Федерации в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номера, сообщает «Радио Свобода».

Как отмечается, это произошло в переулке Ярослава Хомова неподалеку от посольства, где проходила акция против захвата украинских военных кораблей. Машина имела дипломатические номерные знаки, которые начинались на 001. Это свидетельствует о том, что машина была посольства РФ.

Вечером под посольством РФ собрались участники акции против российской агрессии в Азовском море. Они принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры и пытались жечь шины.