Блинкен призвал завершить финальный этап конкурса по выборам нового главы САП

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал комиссию по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершить финальный этап конкурса.

«Президент Зеленский продолжает продвигать важные усилия по проведению реформ, включая недавнюю судебную реформу, несмотря на внешние вызовы и давление, с которыми он столкнулся. Я бы хотел призвать комиссию по отбору руководства САП осуществить последний шаг в их работе без задержек и финализировать отбор», — сказал Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду.

Он добавил, что одной из давних целей Москвы было «посеять разногласия в Украине, чтобы украинцам было сложнее работать вместе, реализовать свои демократические амбиции».

«Украина должна избегать любых действий, которые помогают России в ее циничных усилиях. Не позвольте России разделить вас. Это означает, что лидеры внутри и вне украинского правительства должны отложить свои разногласия во имя совместного национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к возможным трудным дням», — подчеркнул Блинкен.