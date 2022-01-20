Блинкен в четверг выступит с речью про Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Берлине, в четверг выступит с речью, посвященной кризису вокруг Украины, сообщил американский Госдепартамент.

Организатором выступления является аналитический центр Atlantik-Brucke в партнерстве с Американским советом по Германии, Немецким фондом Маршалла и Институтом Аспена в Германии.

Выступление назначено на 16:45 по Киеву, говорится в сообщении.